Лала Крамаренко: «Надеюсь, третья попытка получить нейтральный статус будет удачной. Отказы были по странным причинам – фото с тренером, шляпа не того цвета»

Крамаренко заявила, что в третий раз попытается получить нейтральный статус.

Лала Крамаренко – чемпионка Европы и России по художественной гимнастике, победительница Игр БРИКС и Игр стран СНГ. Она не имеет нейтрального статуса для выступлений на международных стартах под эгидой FIG.

«В принципе всегда были отказы по странным причинам: то шляпа не того цвета, то фотография с моим личным тренером. Никак это не воспринимаю. Считаю, это нас закаляет и делает сильнее.

Надеюсь, в дальнейшем третья попытка получить нейтральный статус будет удачной. Не опускаются ли руки? Сейчас я не тренируюсь и не выступаю, поэтому это никак на меня и на мое состояние не влияет.

Руки не опускаются. Просто понимаю, почему и для чего они это делают. Но говорить не буду», – сказал спортсменка. 

Хаос вокруг операции для гимнастки Крамаренко: Винер обвинила врачей – те не согласились

