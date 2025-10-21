  • Спортс
Художественная гимнастика. Финал Кубка сильнейших. Борисова победила в обруче, мяче и ленте, Веренич – в булавах

Гимнастка Мария Борисова выиграла три золота в финале Кубка сильнейших.

Художественная гимнастика

Финал Кубка сильнейших

Москва

Обруч

1. Мария Борисова (Россия) – 31,400

2. Дарья Грохотова (Беларусь) – 29,200

3. Владислава Николаенко (Россия) – 28,850

Мяч

1. Мария Борисова (Россия) – 30,650

2. Дарья Веренич (Беларусь) – 28,900

3. Милена Щенятская (Россия) – 28,600

Булавы

1. Дарья Веренич (Беларусь) – 30,150

2. Анастасия Власенко (Россия) – 29,700

3. Владислава Николаенко (Россия) – 29,400

Лента

1. Мария Борисова (Россия) – 30,900

2. Ульяна Янус (Россия) – 29,950

3. Дарья Веренич (Беларусь) – 29,200

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
