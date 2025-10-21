Художественная гимнастика. Финал Кубка сильнейших. Борисова победила в обруче, мяче и ленте, Веренич – в булавах
Гимнастка Мария Борисова выиграла три золота в финале Кубка сильнейших.
Художественная гимнастика
Финал Кубка сильнейших
Москва
Обруч
1. Мария Борисова (Россия) – 31,400
2. Дарья Грохотова (Беларусь) – 29,200
3. Владислава Николаенко (Россия) – 28,850
Мяч
1. Мария Борисова (Россия) – 30,650
2. Дарья Веренич (Беларусь) – 28,900
3. Милена Щенятская (Россия) – 28,600
Булавы
1. Дарья Веренич (Беларусь) – 30,150
2. Анастасия Власенко (Россия) – 29,700
3. Владислава Николаенко (Россия) – 29,400
Лента
1. Мария Борисова (Россия) – 30,900
2. Ульяна Янус (Россия) – 29,950
3. Дарья Веренич (Беларусь) – 29,200
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
