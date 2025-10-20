Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Борисова победила в многоборье, Щенятская – 2-я, Веренич – 3-я
Мария Борисова победила в личном многоборье в финале Кубка сильнейших.
Соревнования проходят в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер.
Художественная гимнастика
Кубок сильнейших, финал
Москва
Многоборье
1. Мария Борисова (Россия) – 119,200
2. Милена Щенятская (Россия) – 115,050
3. Дарья Веренич (Беларусь) – 114,250
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости