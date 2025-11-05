Тренер сборной России по спортивной гимнастике: «На чемпионате мира судили жестко, но одинаково. Что заслужил, то и получил»

Тренер сборной России по спортивной гимнастике высказался о судействе на ЧМ-2025.

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев заявил, что на чемпионате мира в Джакарте всех судили жестко, но одинаково.

«Прошлый олимпийский цикл я участвовал во всех международных соревнованиях. Все видел изнутри, ощущал на себе, будут ли проблемы. У нас не было никаких проблем по отношению ко мне. Когда приехали на чемпионат мира, не было предпосылок, что нас плохо судят.

Если брать мужскую гимнастику, на внутренних стартах у нас приблизительно такие же оценки. Если брать женскую сторону, оценки нас немного шокировали. Но не могу сказать, что нас засудили — ко всем было одинаковое отношение. Судили жестко, но одинаково. Что заслужил, то и получил. Судейство было неплохим», — сказал Андреев.

«Возвращение после такого длительного перерыва было самым большим вызовом. Мы начинали с нуля. Надо было понимать, как к нам будут относиться судьи, другие участники. Мы ехали с чувствами, ожиданиями чего-то нового. С этим и приходилось работать в преддверии чемпионата мира.

Когда мы приехали, обстановка была хорошая — не было косых взглядов.

Подготовка получилась скомканной. Чемпионат России проходил близко по срокам к чемпионату мира. Было несколько вариантов, кого бы хотели там видеть. Были и запасные варианты — успеет ли Маринов тот же восстановиться. Получилось по лучшему сценарию. Костяк сборной мы повезли. Выбор был сложным. Понимали, кто может попасть на чемпионат мира и на что можем рассчитывать», — цитирует Андреева «Чемпионат».