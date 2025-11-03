Гимнаст Маринов: «Снаряды на ЧМ в Индонезии сильно отличались от российских, были очень жесткие. Опорный прыжок – как обычный кухонный стол»

Гимнаст Маринов: снаряды на ЧМ были жесткие, опорный прыжок – как кухонный стол.

Российский гимнаст Даниел Маринов рассказал, с какими сложностями столкнулся на чемпионате мира.

Соревнования проходили в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября. Маринов завоевал бронзу в упражнениях на брусьях.

– Ангелина Мельникова говорила, что для нее формат турнира стал трудностью, ты тоже уже об этом рассказал. С какими трудностями ты еще там столкнулся?

– Да, как я рассказал, турнир растянулся, и это стало большой сложностью. Но еще труднее оказалось привыкнуть к снарядам: в Индонезии они сильно отличались от российских.

– Чем?

– Мы привыкли к европейской фирме SPIETH, а там была TaiShan. Снаряды были очень жесткие. Опорный прыжок – как обычный кухонный стол, брусья и кольца тоже жесткие. К перекладине вопросов не было.

В первые дни было тяжело адаптироваться. Особенно сложно было с вольными упражнениями: тренировались на одних коврах, выступали на других. На мягких нужно давать больше толчка, на жестких – чуть больше ждать. Здесь ковры были мягкие, и если чуть подождешь, то проваливаешься. Надо было отдавать всю силу.

Самыми сложными в адаптации были опорный прыжок и вольные. Меня успокаивало то, что выбора не было, все были в одинаковых условиях. Во время выступления об этом не думал, – сказал Маринов.