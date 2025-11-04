Даниел Маринов: «Я доволен тем, что уехал с чемпионата мира не с пустыми руками, но внутри сидит такое чувство, что не сделал все так, как умею»

Гимнаст Даниел Маринов подвел итоги выступления на чемпионате мира в Джакарте.

Российский гимнаст Даниел Маринов заявил, что доволен бронзой ЧМ-2025, но не чувствует, что сделал все так, как умеет.

– Что касательно результата, то вы, скорее, довольны собой? Либо осталась определенная недосказанность после соревнований?

– Частично недосказанность есть. Посмотрев на мировую арену, я понял, что и как мне нужно делать, где и как нужно прибавлять. Хочется теперь поскорее все нюансы, которые есть, исправить. Потому что сейчас многие вещи у меня, как оказалось, очень слабые. Я не был готов обыгрывать мировую элиту в многоборье на уровне чемпионата мира.

А так, выступал в финале многоборья, кайфовал предельно на первых снарядах. Затем, к сожалению, допустил падение, это повлияло на мое ментальное состояние на один день, на вечер. Очень было обидно, я хотел пройти все достойно от начала и до конца. Шел хорошо, но допустил падение…

То есть обидно было не потому, что я не в тройке, нет. На медаль многоборья я не рассчитывал, не думал, что у меня какие-то шансы пробиться в финал есть, хотя и квалифицировался с четвертым результатом. Скорее всего, я остался бы на тех же позициях, однако в любом случае падение на перекладине дало мне большой опыт, с которым я справился. И главное – получилось зацепить медаль на брусьях.

Но при этом, если честно, я сделал на брусьях самую худшую комбинацию за последние три-четыре года моих выступлений на взрослом помосте. Буквально чудом получилось на третьей позиции удержаться, было множество мелких ошибок. Грубых не было, именно мелкие помарки, которые не дали мне подняться выше, не хватило чуть-чуть.

Хотя в целом я выходил бороться именно за второе место. Мог спокойно завоевывать серебро да еще и с отрывом от третьего места. Однако наделал ошибок, не сделал все так, как умею, – и только третий.

Я доволен тем, что медаль в принципе есть, что уехал с чемпионата мира не с пустыми руками, но внутри сидит такое чувство, что я не сделал все так, как умею. Небольшой осадок внутри остался, уверен, что на следующий чемпионат мира я приеду уже с другими эмоциями. Надеюсь, там получится все сделать намного лучше, – сказал Маринов.