Ангелина Мельникова: «Победа в многоборье на ЧМ — неожиданность. Мы не знали, как нас будут оценивать, нашу гимнастику»

Мельникова заявила, что золото многоборья на ЧМ в Джакарте было неожиданным.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась впечатлениями от чемпионата мира 2025 года.

На турнире Мельникова выиграла золото в многоборье и опорном прыжке и завоевала серебро на брусьях. Это был ее первый чемпионат мира с 2021 года – тогда она также победила в многоборье.

«Ощущения дежавю не было. Хочу выразить благодарность людям, которые работали над тем, чтобы у нас была возможность поехать на международные старты.

Победа в многоборье — неожиданность. Мы не знали, как нас будут оценивать, нашу гимнастику. Финал оказался ярким. Хотела бы выразить благодарность тренерам и всем, кто работал над этим результатом.

Каждый спортсмен выходит на помост всегда с травмами. Я стараюсь себя беречь и выходить на крупные старты в хорошей форме. Максимальный результат хотелось выдать на чемпионате мира. Колено побаливало, но мы справились с тренерским штабом — результат говорит сам за себя», — сказала Мельникова.