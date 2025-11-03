Гимнаст Маринов о поездке в Индонезию: «Контраст чистоты и бедности бросался в глаза. В ТЦ – чисто, культурно, а на улице люди сидят, едят кукурузу грязными руками»

Гимнаст Маринов: в Индонезии контраст чистоты и бедности бросался в глаза.

Российский гимнаст Даниел Маринов рассказал, что его удивило в Индонезии.

В октябре Маринов стал бронзовым призером чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходил в Джакарте.

– Что тебя удивило в Индонезии?

– В плане организации ничего особенного. Что до самой страны, то это мусульманская страна, и я к этому привык, ведь вырос в Казани. Мы ехали в такси, водитель остановился, чтобы сходить в мечеть на намаз, но для меня это не было удивлением.

А вот контраст чистоты и бедности бросался в глаза. В торговых центрах – чисто, культурно, а на улице люди сидят, едят кукурузу грязными руками. Видел, как мясо готовят прямо на тротуаре. Местные уже привыкли и брали такую еду. Мы, конечно, питались только в отеле. В России такого не встретишь, это и стало удивлением.

– Боялись кушать в городе где-то в кафе? Как вас кормили в отеле?

– В отеле был ресторан с разными кухнями. Азиатская кухня очень острая, поэтому все выбирали европейскую – паста, салаты, суши. Брали то, к чему привыкли. Слава богу, еда была привычная. Все было вкусно.

– Как оцениваешь организацию турнира в целом? Можно сравнить с Россией?

– В России тоже все на высоком уровне. Главное отличие – это строгость. Если нет аккредитации, ты не можешь даже тренироваться. В России волонтеры знают спортсменов, могут пропустить, а там никак. Потерял аккредитацию – штраф 2 000 долларов. В остальном все было отлично. Автобусы возили нас вовремя, только иногда пробки мешали, ха-ха, – ответил Маринов.