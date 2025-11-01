Никита Нагорный: «Тренеры были против моей медийной деятельности. Понимаю их, я бы на их месте поступал так же»

  • Спортс
0

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный оценил медийную активность бронзового призера ЧМ Даниела Маринова.

«Данька – молодец. Мне нравится, как он активничает не в рамках своей профессиональной карьеры: снимает, приходит и участвует в разных прикольных проектах. Самое главное, что ему это не мешает и только помогает, с точки зрения разгрузки.

В этом мы с ним похожи. Я тоже параллельно профессиональной карьере снимал контент, пытался популяризировать спортивную гимнастику. Мне это помогало разоружаться. Хотя тренеры были против моей медийной деятельности, конечно.

Понимаю их, я бы на их месте так же поступал бы. Тренер, которому не безразлична карьера своего спортсмена, будет стараться уберечь его от любого воздействия, которое может помешать. Как оценю совместный танец с Даней в аэропорту? На 3 из 10. Надо поработать. Будем репетировать. Надеюсь, после его будущих побед танец будет все лучше и лучше, ха-ха», – сказал Нагорный.

Также олимпийский чемпион ответил на вопрос, является ли спортивная гимнастика ведущим спортом в России, учитывая последние результаты спортсменов.

«Конечно, нет. Это может быль только в наших мечтах. Мы для этого работаем, стараемся делать все возможное, но нет. Спортом №1 в стране являются футбол, хоккей и другие игровые виды.

К сожалению, или к счастью, спорт высших достижений дает информационный прилив лишь на короткое время – через неделю о чемпионате мира в Джакарте будут помнить лишь те, кто причастен к спортивной гимнастике.

У нас достаточно мероприятий, чтобы за нами продолжать следить. Есть гимнастическая Премьер-лига, которая набирает обороты. Каждые выходные проводятся соревнования, в которых будут принимать участие и те, кто выступал на чемпионате мира. Так что у новых болельщиков спортивной гимнастики, присоединившихся после чемпионата мира, есть возможность следить и болеть», – отметил Нагорный.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
