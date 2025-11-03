Маринов о нейтральном статусе на ЧМ: «Отсутствие флага и гимна добавляло мотивации. Хотелось доказать, что мы, несмотря на санкции, можем показывать результат»

Гимнаст Маринов: отсутствие флага и гимна на ЧМ добавляло мотивации.

Бронзовый призер чемпионата мира-2025 по спортивной гимнастике Даниел Маринов высказался о нейтральном статусе.

ЧМ проходил в октябре в Джакарте (Индонезия). Российские спортсмены участвовали без флага и гимна страны.

– Участие на чемпионате мира без флага и гимна на тебя не давило?

– Нет. Для многих это был первый международный турнир. Отсутствие флага и гимна, наоборот, добавляло мотивации. Нам хотелось доказать, что, несмотря на санкции, мы можем показывать результат.

– Нельзя было использовать российскую символику?

– Нет, с этим было очень строго. Нельзя было нигде указывать, что мы из России, нельзя было носить одежду с триколором. Все шилось под нейтральный статус, одобренный [международной федерацией] FIG.

– Интересно, что Ангелина Мельникова выиграла золото под МакSим «Знаешь ли ты».

– Да, она готовила программу под российскую аудиторию. Проблем не было, потому что музыка – без слов. После победы вместо гимна звучит Чайковский – все-таки наш композитор. Могли ведь вообще ничего не разрешить. А тут победа под МакSим, награждение под Чайковского. Все потихоньку налаживается.

– Если мировое сообщество знает Мельникову, то тебя больше те, кто следит за чемпионатом России. Спортсмены узнавали тебя?

– Оказывается, многие участники были на меня подписаны в соцсетях, а я не знал, ха-ха. Приятно удивило, что следили за российскими стартами. Когда впервые пришли в зал, многие подошли, пожали руки – говорили: «Добро пожаловать, вас не хватало!» Это было особенно приятно.

– Кто подходил?

– В первую очередь, японский гимнаст Дайки Хасимото. Также подходили американцы.

– С кем из иностранцев подружился?

– Не сказать, что подружился, но познакомился со всеми. До турнира уже знал турецких гимнастов – они тренировались у нас в Москве. С ними до сих пор поддерживаем связь, – ответил Маринов.