Алфосов о чемпионате мира: «Не ставим перед спортсменами задач обязательно выиграть медали»

Тренер российских гимнастов Алфосов рассказал о задачах на чемпионат мира.

Соревнования пройдут с 19 по 25 октября в Индонезии.

«Практически ничего в программах мы менять не будем, теперь нас ждет первый международный старт за последние четыре года. Мы едем показать себя немножко и посмотреть на других, все делаем с прицелом на 2026 год, когда начнется квалификационный отбор на Олимпиаду в Лос-Анджелес.

В Джакарте будет личный чемпионат мира, на который национальные федерации будут формировать команды исходя из собственных соображений. Кто-то вообще решит оставить опытных гимнастов дома и отправить совсем молодой состав.

Мы не ставим перед спортсменами задач обязательно выиграть медали, если тот же Даниел Маринов, только набирающий форму после травмы, окажется без наград, то ничего страшного не произойдет», – сказал старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Даниел Маринов
logoсборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
Валерий Алфосов
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
