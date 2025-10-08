Мельникова, Калмыкова, Маринов, Якубов вошли в состав сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике

Стал известен состав сборной России по спортивной гимнастике на ЧМ в Джакарте.

Женщины: Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Лейла Васильева. Мужчины: Даниел Маринов, Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика, Алексей Усачев. Чемпионат мира пройдет с 19 по 25 октября, российские гимнасты выступят в нейтральном статусе.