Мельникова, Калмыкова, Маринов, Якубов вошли в состав сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике
Стал известен состав сборной России по спортивной гимнастике на ЧМ в Джакарте.
Женщины: Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Лейла Васильева.
Мужчины: Даниел Маринов, Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика, Алексей Усачев.
Чемпионат мира пройдет с 19 по 25 октября, российские гимнасты выступят в нейтральном статусе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости