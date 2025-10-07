0

FIG выдала нейтральный статус тренеру Алфосову и гимнасту Новикову

Тренер сборной РФ по спортивной гимнастике Алфосов получил нейтральный статус.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG). 

Также нейтральные статусы одобрены российскому гимнасту Даниилу Новикову, тренерам Артему Суконнову, Елене Айлоян, Марине Стяжкиной и врачам Игорю Голубеву и Сергею Гуляшко.

Новиков был в заявке сборной России на чемпионат мира-2025 в Джакарте, но получил травму на контрольной тренировке и на турнире не выступит.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: FIG
FIG
спортивная гимнастика
logoсборная России по спортивной гимнастике
Даниил Новиков
Валерий Алфосов
