FIG выдала нейтральный статус тренеру Алфосову и гимнасту Новикову
Тренер сборной РФ по спортивной гимнастике Алфосов получил нейтральный статус.
Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).
Также нейтральные статусы одобрены российскому гимнасту Даниилу Новикову, тренерам Артему Суконнову, Елене Айлоян, Марине Стяжкиной и врачам Игорю Голубеву и Сергею Гуляшко.
Новиков был в заявке сборной России на чемпионат мира-2025 в Джакарте, но получил травму на контрольной тренировке и на турнире не выступит.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: FIG
