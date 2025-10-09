0

Усачев заменит Новикова в составе сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике

Усачев заменит Новикова в составе сборной России на ЧМ по спортивной гимнастике.

Получивший нейтральный статус Алексей Усачев заменит травмированного Даниила Новикова, сообщает ТАСС со ссылкой на тренерский штаб сборной России.

«Усачев поедет на чемпионат мира вместо получившего травму Новикова», – сказал собеседник ТАСС.

Соревнования пройдут с 19 по 25 октября в Индонезии.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: tass.ru
травмы
logoсборная России по спортивной гимнастике
Даниил Новиков
Алексей Усачев
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Мельникова, Калмыкова, Маринов, Якубов вошли в состав сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике
1вчера, 19:12
Чемпион мира Асил: «Я жду, когда смогу соревноваться с российскими спортсменами, мы очень скучаем по России. Они самые сильные в Европе»
вчера, 15:11
FIG выдала нейтральный статус тренеру Алфосову и гимнасту Новикову
7 октября, 12:16
Главные новости
Мельникова, Калмыкова, Маринов, Якубов вошли в состав сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике
1вчера, 19:12
Чемпион мира Асил: «Я жду, когда смогу соревноваться с российскими спортсменами, мы очень скучаем по России. Они самые сильные в Европе»
вчера, 15:11
«Убеждена, что под вашим руководством Россия будет и впредь сохранять и приумножать свое величие». Винер поздравила Путина с днем рождения
167 октября, 17:20
Украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина ушла из жизни в возрасте 20 лет
7 октября, 17:09
FIG выдала нейтральный статус тренеру Алфосову и гимнасту Новикову
7 октября, 12:16
Аляева и Лямина победили в зачете Кубка мира по прыжкам на батуте
7 октября, 09:29
Родионенко об отсутствии россиян в заявке на ЧМ: «Выясняем, что произошло. Мы готовимся к турниру, билеты на 13 октября заказаны»
46 октября, 13:45
Ангелина Мельникова: «С большим вдохновением подхожу к чемпионату мира. Уверена, форма позволит достойно выполнить программы»
16 октября, 12:17
Лала Крамаренко: «Надеюсь, получится поехать на международные соревнования, получить нейтральный статус. Пока его нет»
6 октября, 08:35
Гимнастка Александра Максимова не выступит на чемпионате мира-2025 за сборную Сирии
16 октября, 07:24
Ко всем новостям
Последние новости
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
1вчера, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
112 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
157 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
621 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
36 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20