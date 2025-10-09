Усачев заменит Новикова в составе сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике

Усачев заменит Новикова в составе сборной России на ЧМ по спортивной гимнастике.

Получивший нейтральный статус Алексей Усачев заменит травмированного Даниила Новикова, сообщает ТАСС со ссылкой на тренерский штаб сборной России. «Усачев поедет на чемпионат мира вместо получившего травму Новикова», – сказал собеседник ТАСС. Соревнования пройдут с 19 по 25 октября в Индонезии.