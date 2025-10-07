0

Украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина ушла из жизни в возрасте 20 лет

Украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина умерла на 21-м году жизни.

Спортсменка занималась художественной гимнастикой и была призером украинских и международных соревнований. Четыре года назад она получила звание мастера спорта. 

Причины смерти не сообщаются.

«Мы помним Лизу как светлого, доброго, искреннего человека, который излучал тепло и вдохновение. Она была не только отличницей и усердной студенткой, но и настоящей фанаткой своего дела – гимнастики», – говорится в сообщении Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Московский комсомолец
logoсборная Украины (художественная гимнастика)
художественная гимнастика
происшествия
