Украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина ушла из жизни в возрасте 20 лет
Украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина умерла на 21-м году жизни.
Спортсменка занималась художественной гимнастикой и была призером украинских и международных соревнований. Четыре года назад она получила звание мастера спорта.
Причины смерти не сообщаются.
«Мы помним Лизу как светлого, доброго, искреннего человека, который излучал тепло и вдохновение. Она была не только отличницей и усердной студенткой, но и настоящей фанаткой своего дела – гимнастики», – говорится в сообщении Национального университета физического воспитания и спорта Украины.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Московский комсомолец
