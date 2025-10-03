  • Спортс
  • Даниел Маринов: «Спустя год после травмы я вернулся на большую арену – пока российскую. Надеюсь, будут еще и международные соревнования»
0

Гимнаст Даниел Маринов рассказал о возвращении к соревнованиям после травмы.

Год назад Маринов перенес операцию на плече. На чемпионате России-2025 в Сириусе он победил в многоборье.

– Слышала, что с ногами не все в порядке и плечо еще беспокоит. Как ты побеждаешь?

– Я люблю выступать – наверное, это и есть ответ. Ноги нормально, более-менее реабилитировались. В первый день на прыжке придавил, облегчили всякими китайскими заморозками. Вчера чуть поболели, а сегодня... В любом случае, когда выступаешь, этого не чувствуешь. Все нормально.

Плечо – да, но есть еще куча элементов, которые я не сделал и не попробовал из-за дискомфорта. К чемпионату мира не планирую много чего улучшать, разве что немного на брусьях, кольцах и перекладине, максимум по одному элементу.

– Тебе уже говорили, что ты будешь делать многоборье на чемпионате мира?

– Меня изначально вообще не рассматривали на должность многоборца. Объективно, Даня Новиков и Саня Карцев показывали очень хорошие результаты на контрольных тренировках, пока я валялся где-то под матами после каждого снаряда, наверное. Речи не было, в общем. Но я знал, что выйду на чемпионат России и хоть что-то точно покажу.

Очень рад, что получилось все сделать без падений. Грубые ошибки, конечно же, были, но за два дня выступлений я ни разу не упал. Считаю, что это очень хороший результат для моей текущей формы и для моего тела.

Спустя год я вернулся на большую арену – пока российскую, но надеюсь, что сейчас будут еще и международные соревнования. Это главное. Меня больше всего успокаивает то, что я выступил, все прошел. Остались финалы – там уже выступить для себя, просто кайфануть.

– Как будете готовиться к чемпионату мира? Планируется дополнительная акклиматизация?

– У нас в графике написано с 14 по 26 октября. Наш капитан команды, Давид Белявский, объяснил: у нас будет долгий перелет – на это закладывается два дня, потом прилетаем и три-четыре дня тренируемся, привыкаем.

Потом три дня на опробование снарядов – очень много команд приезжает. Квалификация, как правило, идет в два дня. Потом девочки, финалы многоборья и отдельные виды. Поэтому так долго.

– И все-таки: тебя берут многоборцем?

– Не знаю пока, если честно. Посмотрим. Может, возьмут, – сказал Маринов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
