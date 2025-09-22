0

Мельникова, Маринов и еще 8 российских гимнастов выступят на ЧМ в Индонезии

Десять россиян вошли в заявку на чемпионат мира по спортивной гимнастике, который пройдет 19-25 октября в Джакарта (Индонезия).

Об этом сообщила старший тренер сборной Валентина Родионенко.

«В заявку на чемпионат мира в Индонезии включены Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина и Лейла Васильева у девочек, у ребят – Даниил Новиков, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Даниел Маринов, Владислав Поляшов и Илья Заика.

Пока нет нейтральных статусов у Новикова и Карцева, чье участие в чемпионате мира для нас очень важно, сейчас они являются у нас самыми сильными многоборцами. Некоторое время назад мы подали заявки на них в международную федерацию и сейчас ждем ответа», – сказала Родионенко.

Срок подачи именных заявок для участия в ЧМ завершается 22 сентября. Федерации имеют право вносить изменения после дедлайна, но за фиксированную плату ($25).

«Нельзя исключать, что в заявку до чемпионата мира будут внесены изменения. Мы вынуждены будем это сделать, если кто-то из спортсменов, например, не дай бог, получит травму на том же чемпионате России», – добавила тренер.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Людмила Рощина
Владислав Поляшов
Даниил Новиков
logoсборная России по спортивной гимнастике
Валентина Родионенко
Мухаммаджон Якубов
Анна Калмыкова
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
Лейла Васильева
Александр Карцев
logoАнгелина Мельникова
Даниел Маринов
Илья Заика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Главные новости
Прыжки на батуте. Кубок мира. Аляева выиграла золото, Бладцева взяла серебро
вчера, 19:53
Прыжки на батуте. Кубок мира. Аляева и Бладцева взяли бронзу в синхронных прыжках
20 сентября, 20:52
Федерация гимнастики России запретила яркий макияж, стразы и перья на купальниках у юных спортсменок
3519 сентября, 07:47
Светлана Хоркина: «У меня есть мечта, чтобы спортивную гимнастику судили роботы. Исключить человеческий фактор, чтобы оценивали честно»
218 сентября, 11:50
Хоркина о выступлении Мельниковой на турнире в Париже: «Надеемся, что это приоткроет дверь для всей нашей команды»
18 сентября, 10:40
Ангелина Мельникова: «Не думаю, что российская гимнастика отстала от мирового уровня»
17 сентября, 20:57
Валентина Родионенко: «Далалояну хватит знаний, чтобы достойно возглавлять московскую федерацию. Не считаю, что он слишком рано решил заняться этим»
17 сентября, 09:28
Мельникова о турнире в Париже: «Иностранные гимнастки радовались, поздравляли с большим возвращением»
16 сентября, 18:18
Лидия Иванова: «Международная федерация гимнастики понимает, как им плохо без нас и как дешевеют все эти чемпионаты»
16 сентября, 14:40
Далалоян избран президентом Федерации спортивной гимнастики Москвы
16 сентября, 12:57
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
112 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
157 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
621 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
36 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20