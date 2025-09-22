Мельникова, Маринов и еще 8 российских гимнастов выступят на ЧМ в Индонезии

Десять россиян вошли в заявку на чемпионат мира по спортивной гимнастике, который пройдет 19-25 октября в Джакарта (Индонезия).

Об этом сообщила старший тренер сборной Валентина Родионенко.

«В заявку на чемпионат мира в Индонезии включены Ангелина Мельникова , Анна Калмыкова, Людмила Рощина и Лейла Васильева у девочек, у ребят – Даниил Новиков, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Даниел Маринов , Владислав Поляшов и Илья Заика.

Пока нет нейтральных статусов у Новикова и Карцева, чье участие в чемпионате мира для нас очень важно, сейчас они являются у нас самыми сильными многоборцами. Некоторое время назад мы подали заявки на них в международную федерацию и сейчас ждем ответа», – сказала Родионенко.

Срок подачи именных заявок для участия в ЧМ завершается 22 сентября. Федерации имеют право вносить изменения после дедлайна, но за фиксированную плату ($25).

«Нельзя исключать, что в заявку до чемпионата мира будут внесены изменения. Мы вынуждены будем это сделать, если кто-то из спортсменов, например, не дай бог, получит травму на том же чемпионате России», – добавила тренер.