Россиянки Аляева и Лямина победили в зачете Кубка мира по прыжкам на батуте.

Этапы серии прошли в Азербайджане, Италии, Португалии, Германии, Болгарии и Франции. София Алиева стала первой в общем зачете в индивидуальных прыжках, второе место заняла Анжела Бладцева. Александра Лямина победила в зачете дисциплины «акробатическая дорожка», Арина Каляндра расположилась на второй строчке. У мужчин вторые места в общем зачете Кубка мира заняли Сергей Финиченко (акробатическая дорожка), Максим Диденко (индивидуальные прыжки), Михаил Заломин (двойной минитрамп).