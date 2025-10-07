Аляева и Лямина победили в зачете Кубка мира по прыжкам на батуте
Россиянки Аляева и Лямина победили в зачете Кубка мира по прыжкам на батуте.
Этапы серии прошли в Азербайджане, Италии, Португалии, Германии, Болгарии и Франции.
София Алиева стала первой в общем зачете в индивидуальных прыжках, второе место заняла Анжела Бладцева.
Александра Лямина победила в зачете дисциплины «акробатическая дорожка», Арина Каляндра расположилась на второй строчке.
У мужчин вторые места в общем зачете Кубка мира заняли Сергей Финиченко (акробатическая дорожка), Максим Диденко (индивидуальные прыжки), Михаил Заломин (двойной минитрамп).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
