Бладцева, Аляева и еще 13 россиян выступят на чемпионате мира по прыжкам на батуте

15 российских спортсменов выступят на ЧМ по прыжкам на батуте в Испании.

Чемпионат мира пройдет в Памплоне с 5 по 9 ноября.

На турнире выступят 15 российских батутистов в нейтральном статусе: Данила Касимов, Дмитрий Нартов, Кирилл Козлов, Максим Диденко, Мария Михайлова, Анна Корнетская, София Аляева и Анжела Бладцева (все – прыжки на батуте), Кирилл Пантелеев, Михаил Юрьев, Сергей Финиченко, Александра Лямина, Арина Каляндра, Михаил Заломин и Галина Бегим (все – акробатическая дорожка/двойной минитрамп).