Ангелина Мельникова: «С большим вдохновением подхожу к чемпионату мира. Уверена, форма позволит достойно выполнить программы»

Ангелина Мельникова заявила, что «с горящими глазами» подходит к ЧМ.

В сентябре российская гимнастка победила в упражнениях на бревне на международном турнире FIG Challenge Cup, проходившем в Париже. 

«С большим вдохновением и горящими глазами, которые как раз загорелись в Париже, подхожу к чемпионату мира. Сейчас мы можем выступать только без флага и гимна, в нейтральном статусе. Я принимаю эта правила. Мне очень приятно читать все слова поддержки на протяжении последних недель, они тоже придают сил.

Форма у меня неплохая, но не самая лучшая. Долгий период отсутствия на международных стартах оказал влияние как на мою физическую, так и моральную форму. Тем не менее я уверена, что моя нынешняя форма позволит мне выйти и достойно выполнить свои программы. Как по сложности, так и по качеству исполнения.

Как избежать падения, как это было на чемпионате России? Это спорт, и существует много факторов, почему спортсмен допускает ту или иную ошибку. В ходе подготовке к чемпионату миру я уделю дополнительное внимание бревну и, надеюсь, что в Индонезии все будет нормально», – сказала олимпийская чемпионка, чемпионка мира Мельникова.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября. Россияне допущены к нему в нейтральном статусе.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
