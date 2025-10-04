Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Мельникова, Калмыкова, Маринов, Карцев, Якубов выиграли золото в отдельных видах многоборья
Мельникова, Калмыкова, Маринов, Карцев победили на ЧР по спортивной гимнастике.
Спортивная гимнастика
Чемпионат России
Сириус
Женщины
Вольные упражнения
1. Ангелина Мельникова – 14,166
2. Анна Калмыкова – 13,966
3. Мария Агафонова – 13,633
Бревно
1. Анна Калмыкова – 14,100
2. Кристина Шаповалова – 13,433
3. Людмила Рощина – 13,366
Мужчины
Опорный прыжок
1. Мухаммаджон Якубов – 13,833
2. Владислав Новокшонов – 13,700
3. Даниел Маринов – 13,583
Брусья
1. Даниел Маринов – 14,500
2. Иван Куляк – 14,133
3. Мухаммаджон Якубов – 14,100
Перекладина
1. Александр Карцев – 14,166
2. Сергей Найдин – 13,966
3. Даниел Маринов – 13,666
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
