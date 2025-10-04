  • Спортс
  • Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Мельникова, Калмыкова, Маринов, Карцев, Якубов выиграли золото в отдельных видах многоборья
0

Мельникова, Калмыкова, Маринов, Карцев победили на ЧР по спортивной гимнастике.

Спортивная гимнастика

Чемпионат России

Сириус

Женщины

Вольные упражнения

1. Ангелина Мельникова – 14,166

2. Анна Калмыкова – 13,966

3. Мария Агафонова – 13,633

Бревно

1. Анна Калмыкова – 14,100

2. Кристина Шаповалова – 13,433

3. Людмила Рощина – 13,366

Мужчины

Опорный прыжок

1. Мухаммаджон Якубов – 13,833

2. Владислав Новокшонов – 13,700

3. Даниел Маринов – 13,583

Брусья

1. Даниел Маринов – 14,500

2. Иван Куляк – 14,133

3. Мухаммаджон Якубов – 14,100

Перекладина

1. Александр Карцев – 14,166

2. Сергей Найдин – 13,966

3. Даниел Маринов – 13,666

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
