Мельникова о турнире в Париже: «Во время моего награждения звучал Чайковский»

Мельникова рассказала, что на турнире в Париже на награждении звучал Чайковский.

В сентябре российская гимнастка Ангелина Мельникова выступила на соревнованиях FIG World Challenge Cup во Франции, где победила в упражнениях на бревне и стала второй в вольных упражнениях.

«Самая главная задача, которая передо мной стояла в Париже, заключалась в том, чтобы выйти, поднять руку и выступить. Мне нужно было также понять, как я себя буду чувствовать на арене. Поэтому этап во Франции мне очень помог.

Во время моего награждения звучал Чайковский. Я заранее знала, что в случае моей победы включат именно эту музыку», – сказала Мельникова.