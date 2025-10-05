Российские спортсменки выступят клубном чемпионате мира по художественной гимнастике в Токио

Российские спортсменки выступят клубном ЧМ по художественной гимнастике в Токио.

Клубный чемпионат мира Aeon Cup пройдет с 10 по 13 октября.

Он станет первым турниром для представительниц российской художественной гимнастики, на котором они выступят в нейтральном статусе. В последний раз представительницы этого вида спорта из России участвовали на турнире Международной федерации гимнастики (FIG) в феврале 2022 года – на этапе Гран-при в Москве.

На соревнованиях в Токио выступят Мария Борисова , Ульяна Янус и юниорка Ксения Савинова.