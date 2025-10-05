0

Российские спортсменки выступят клубном чемпионате мира по художественной гимнастике в Токио

Российские спортсменки выступят клубном ЧМ по художественной гимнастике в Токио.

Клубный чемпионат мира Aeon Cup пройдет с 10 по 13 октября.

Он станет первым турниром для представительниц российской художественной гимнастики, на котором они выступят в нейтральном статусе. В последний раз представительницы этого вида спорта из России участвовали на турнире Международной федерации гимнастики (FIG) в феврале 2022 года – на этапе Гран-при в Москве.

На соревнованиях в Токио выступят Мария Борисова, Ульяна Янус и юниорка Ксения Савинова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Мария Борисова
Клубный чемпионат мира
Ксения Савинова
Ульяна Янус
художественная гимнастика
logoсборная России (художественная гимнастика)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Борисова победила в многоборье, Шаронова – 2-я, Веренич – 3-я
27 сентября, 18:59
Гимнастки Киреева и Щенятская получили нейтральный статус. Ранее FIG их заявки не одобрила
23 сентября, 10:48
Ирина Винер: «Приморье – очень выгодное место, там много дружественных стран, где мы можем выступать вместе. У нас очень близкие отношения сейчас с Китаем»
27 сентября, 16:32
Главные новости
Листунова о чемпионате России: «Самой важной задачей было выполнить программу от начала до конца. Попала в финал – уже успокоилась»
вчера, 16:21
Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Мельникова, Калмыкова, Маринов, Карцев, Якубов выиграли золото в отдельных видах многоборья
вчера, 15:26
Бладцева, Аляева и еще 13 россиян выступят на чемпионате мира по прыжкам на батуте
1вчера, 06:55
Листунова повторно подала заявку на получение нейтрального статуса
43 октября, 16:03
Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Мельникова, Калмыкова, Маринов, Поляшов выиграли золото в отдельных видах многоборья
3 октября, 15:14
Арсений Духно: «Никогда не рано начинать рано. До Олимпиады три года, и мне за это время нужно успеть собрать мою полную программу»
23 октября, 14:19
Иван Куляк: «Не планирую подавать заявку на нейтральный статус – мне его с 99-процентной вероятностью не одобрят. Меня это никак не гложет»
53 октября, 13:35
Даниел Маринов: «Спустя год после травмы я вернулся на большую арену – пока российскую. Надеюсь, будут еще и международные соревнования»
13 октября, 12:59
Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Маринов победил в многоборье, Карцев – 2-й, Куляк – 3-й
2 октября, 15:00
Ангелина Мельникова: «Мне уже 25 лет, поэтому побаливают ноги. Я заматываю их бинтами не из-за травм, а чтобы обезопасить себя от них»
12 октября, 08:49
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
112 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
157 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
621 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
36 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20