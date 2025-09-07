Ирина Винер: «Приморье – очень выгодное место, там много дружественных стран, где мы можем выступать вместе. У нас очень близкие отношения сейчас с Китаем»

Ирина Винер отметила сближение России и Китая в спорте.

«Я только что приехала из Владивостока и была поражена могуществом и красотой этого города. Москва – это столица нашей родины, ее сердце, Петербург – северная столица, думаю, Владивосток будет столицей Приморья. Это очень выгодное место, там много дружественных стран, где мы можем выступать вместе.

И на российско-китайской комиссии, которую я возглавляю, рассказала, что моя ученица Настя Близнюк помогла Китаю выиграть золотую медаль в групповом упражнении на Олимпиаде и на чемпионате мира завоевать золотую и серебряную медали. У нас очень близкие отношения сейчас с Китаем», – сказала заслуженный тренер России по художественной гимнастике Винер .

«Называли «королевой эльфов». Наша тренер по художке принесла Китаю олимпийское золото