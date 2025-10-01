  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Ангелина Мельникова: «Разозлилась на себя после падения с бревна. Третье падение за два дня – это перебор»
0

Ангелина Мельникова: «Разозлилась на себя после падения с бревна. Третье падение за два дня – это перебор»

Ангелина Мельникова прокомментировала победу в многоборье на чемпионате России.

«Опыт играет свою роль. Единственное, надо разобраться с блином, у меня с ним неполадки. Бревно всегда проходной снаряд – это рулетка. Я разозлилась на себя после падения с бревна. Это мое третье падение за два дня. Это перебор. Так нельзя.

Я рада финальному результату. Сегодня мы все были тяжелыми. Вчера мы все летали, а сегодня были приземленными. Наверно, мне помогает опыт. Я умею в таком тяжелом состоянии распределить силы и подойти к снаряду, сделать свою программу. Девочки пока не справляются. На всех снарядах сегодня было всем тяжеловато», – сказала Мельникова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
чемпионат России
logoАнгелина Мельникова
