В Конго прошли соревнования по художественной гимнастике имени Алины Кабаевой

В Конго прошли соревнования по художественной гимнастике имени Алины Кабаевой.

Участников и гостей приветствовал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Конго Ильяс Искандаров.

«Республика Конго — страна с молодым и активным населением. Она обладает огромным потенциалом для развития спортивных талантов во многих дисциплинах. Россия, обладая опытом в методиках тренировок и спортивной инфраструктуре, готова сыграть важную роль в обмене знаниями и опытом.

Программы подготовки спортсменов, обмен тренерами и волонтерами могут значительно повысить уровень спорта в Республике Конго и стимулировать развитие молодежного спортивного движения; мы постепенно реализуем эти потенциальные возможности», – сказал Искандаров.

«Имя Алины Кабаевой стало символом грации, дисциплины и совершенства. Ее победы на Олимпийских играх и чемпионатах мира вдохновили миллионы людей по всему миру. Она доказала, что благодаря упорному труду и настойчивости можно достичь высочайших вершин.

Я также хотел бы подчеркнуть важность дружеских и партнерских отношений между Республикой Конго и Российской Федерацией. Спорт, как культура и образование, — это крепкий мост, объединяющий наши народы», — сказал почетный консул Республики Конго в Санкт-Петербурге Жоселин-Патрик Мандзела.

Представители сборной Конго по художественной гимнастике прошли три учебно-тренировочные стажировки в России – спортсменок пригласила Академия «Небесная грация».

