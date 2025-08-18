Ангелина Мельникова: «На соревнованиях в Париже планирую делать многоборье, но, скорее всего, упрощенные программы»

Гимнастка Ангелина Мельникова высказалась об участии в турнире в Париже.

Олимпийская чемпионка выступит на соревнованиях FIG World Challenge Cup, которые пройдут 13-14 сентября в Париже.

«С большим нетерпением жду поездку в Париж на соревнования FIG World Challenge Cup. Возвращаться на международную арену после длительной паузы – особенно волнительно. К тому же я впервые участвую в этом турнире.

Раньше я никогда не выступала в Париже. С этим городом в моей жизни связано много несбывшихся надежд. В 2020 году я снималась в крупной рекламе для чемпионата Европы, который должен был проходить в Париже, но начался коронавирус и реклама так и не вышла. В 2024-м там проходили Олимпийские игры, на которые, конечно же, я мечтала поехать. Надеюсь, в этот раз у меня все сложится, и я смогу выступить в столице Франции.

На соревнованиях планирую делать многоборье, но, скорее всего, упрощенные программы. Через две недели после окончания турнира в Париже стартует чемпионат России, к которому я должна подойти в очень хорошей форме. Поэтому Париж все-таки станет для меня проверочным турниром и еще одной ступенью подготовки к чемпионату России.

В любом случае рада снова заявить о себе на международной арене. Этот старт станет серьезным шагом для нашей сборной», – написала Мельникова.