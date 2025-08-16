Ангелина Мельникова: «В Китае впервые совместила пляжный и активный отдых. Отличная страна для путешествий»

Гимнастка Ангелина Мельникова опубликовала фото с отдыха в Китае.

«В Китае впервые совместила пляжный и активный отдых: шесть дней мы провели на острове Хайнань в городе Санья и еще шесть – в Шанхае. Я стараюсь много путешествовать и мне есть с чем сравнивать, поэтому могу сказать, что Китай – отличная страна для путешествий.

К тому же все местные, которых мы встретили, были дружелюбны и приятны в общении. Китайцы – очень открытый народ», – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.