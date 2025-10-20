Крамаренко о мотивации: «Сейчас это получение нейтрального статуса и международная арена. Я надеюсь, что получится вернуться и показать новые программы»

Лала Крамаренко надеется вернуться на соревнования по художественной гимнастике.

Крамаренко 20 лет, она чемпионка Европы и России, в прошлом году перенесла операцию на колене. В частности, она рассказала, что мотивирует ее вновь начать выступать.

«В первую очередь сейчас это получение нейтрального статуса и, безусловно, международная арена. Мне очень хочется вернуться и прочувствовать те эмоции, которые я проживала раньше, когда выступала. Эти большие залы, девочки из других стран, с которыми мы все время общались, делились какими-то эмоциями и переживаниями.

Дай бог, я надеюсь, что получится вернуться и показать новые программы, потому что когда гимнастка взрослая, то и программы, и ощущения уже другие, когда зритель на тебя смотрит. Потому что гимнастика – это же не только про элементы, большое количество повторений рисков, мастерств, а также про искусство, про твои личные переживания и эмоции.

Поэтому надеюсь, что в любом случае получится вернуться и показать другую художественную гимнастику», – сказала Крамаренко.