  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Ангелина Мельникова: «Расстроена из-за бревна, устала с него падать, и из-за вольных упражнений, потому что у меня есть мечта стать на них чемпионкой мира»
0

Ангелина Мельникова: «Расстроена из-за бревна, устала с него падать, и из-за вольных упражнений, потому что у меня есть мечта стать на них чемпионкой мира»

Мельникова призналась, что расстроена из-за ошибок на вольных и бревне на ЧМ.

Сегодня Ангелина Мельникова победила в квалификации многоборья на чемпионате мира в Джакарте. Она прошла в финалы в опорном прыжке и на брусьях, но не попала в топ-8 на бревне и в вольных упражнениях. 

«Расстроена из-за бревна, устала с него падать, расстроена насчет вольных упражнений, потому что у меня есть мечта стать чемпионкой мира в вольных упражнениях, но сегодня не получилось.

Бревно — это, наверное, психология, я на тренировках падаю. Сегодня сделала так, как делаю на тренировках, чудес не случилось. У меня сильно побаливает колено сейчас, но в целом я его заматываю, так получше.

Побаливает из-за жесткой опоры, жесткие приземления дают о себе знать. После турнира, конечно, пойду к врачу.

Мне очень нравятся здесь люди, очень доброжелательные. Чуть-чуть влажно, даже магнезия иногда не ложится из-за влажности», — сказала Мельникова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
logoАнгелина Мельникова
ТАСС
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Мельникова выиграла квалификацию в многоборье, Калмыкова, Рощина и Васильева прошли в финалы
42сегодня, 14:39
Расписание чемпионата мира по спортивной гимнастике-2025 в Джакарте
сегодня, 06:13
В случае побед российских гимнастов на ЧМ-2025 будет звучать музыка Чайковского
15вчера, 06:30
Главные новости
Людмила Рощина: «В финале многоборья я постараюсь все свои сегодняшние ошибки исправить»
20 минут назад
Лейла Васильева: «У меня здесь не было права на ошибку, так как выступала на одном снаряде. Но на меня этот момент никак не давил»
34 минуты назад
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Мельникова выиграла квалификацию в многоборье, Калмыкова, Рощина и Васильева прошли в финалы
42сегодня, 14:39
Валентина Родионенко: «Якубов может зацепиться за медаль в опорном прыжке. У Маринова есть шансы бороться за бронзу в многоборье»
1сегодня, 13:59
Расписание чемпионата мира по спортивной гимнастике-2025 в Джакарте
сегодня, 06:13
Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Борисова победила в многоборье, Щенятская – 2-я, Веренич – 3-я
1вчера, 20:57
Крамаренко о мотивации: «Сейчас это получение нейтрального статуса и международная арена. Я надеюсь, что получится вернуться и показать новые программы»
вчера, 13:37
«Маринов может смело смотреть в будущее. Возвращение мужской команды России на международную арену получилось». Тренер Алфосов о чемпионате мира
вчера, 09:08
Гимнаст Поляшов отобрался в финал ЧМ на брусьях: «Сделал лучшую комбинацию, наверное, года за 2-3 точно»
вчера, 08:38
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Маринов вышел в финал многоборья и еще трех видов, Якубов отобрался в опорном прыжке, Поляшов – на брусьях
41вчера, 07:12
Ко всем новостям
Последние новости
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
99 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
18 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
112 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
157 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
621 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
36 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00