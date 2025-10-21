Ангелина Мельникова: «Расстроена из-за бревна, устала с него падать, и из-за вольных упражнений, потому что у меня есть мечта стать на них чемпионкой мира»
Сегодня Ангелина Мельникова победила в квалификации многоборья на чемпионате мира в Джакарте. Она прошла в финалы в опорном прыжке и на брусьях, но не попала в топ-8 на бревне и в вольных упражнениях.
«Расстроена из-за бревна, устала с него падать, расстроена насчет вольных упражнений, потому что у меня есть мечта стать чемпионкой мира в вольных упражнениях, но сегодня не получилось.
Бревно — это, наверное, психология, я на тренировках падаю. Сегодня сделала так, как делаю на тренировках, чудес не случилось. У меня сильно побаливает колено сейчас, но в целом я его заматываю, так получше.
Побаливает из-за жесткой опоры, жесткие приземления дают о себе знать. После турнира, конечно, пойду к врачу.
Мне очень нравятся здесь люди, очень доброжелательные. Чуть-чуть влажно, даже магнезия иногда не ложится из-за влажности», — сказала Мельникова.