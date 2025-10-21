Людмила Рощина: «В финале многоборья я постараюсь все свои сегодняшние ошибки исправить»

Рощина намерена исправить ошибки в финале многоборья на чемпионате мира.

Сегодня Людмила Рощина квалифицировалась в финал индивидуального многоборья на ЧМ в Джакарте с седьмым результатом.

«Да, волнение присутствовало, все-таки это мой первый чемпионат мира. Но, с другой стороны, ощущения очень классные, был адреналин. Но получилось как получилось.

В финале многоборья я постараюсь все свои сегодняшние ошибки исправить. В финалы в отдельных видах я не попала. Не очень довольна своим выступлением. Завтра тренировка, буду исправлять все», — сказала Рощина.