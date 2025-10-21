Валентина Родионенко: «Якубов может зацепиться за медаль в опорном прыжке. У Маринова есть шансы бороться за бронзу в многоборье»

Валентина Родионенко оценила шансы российских гимнастов на медали ЧМ.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте.

«Прямо могу сказать, что на золото шансов очень мало у наших мужчин. У Якубова большие шансы в опорном прыжке на медаль. Но он еле прошел в финал. Если соберется, то может зацепиться за медаль. Все решат нервы.

У Маринова три финала в дисциплинах и финал многоборья. Он выступает со сложной программой после операции. У него есть шансы бороться за бронзу в многоборье», – сказала старший тренер сборной России.