0

Расписание чемпионата мира по спортивной гимнастике-2025 в Джакарте

Опубликовано расписание чемпионата мира по спортивной гимнастике-2025 в Джакарте.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025

Джакарта, Индонезия

Расписание соревнований

19 октября, воскресенье

6:00 – квалификация, мужчины (группы 1–6) – результаты

20 октября, понедельник

6:00 – квалификация, мужчины (группы 7–8) – результаты

13:00 – квалификация, женщины (группы 1–3)

21 октября, вторник

6:00 – квалификация, женщины (группы 4-10)

22 октября, среда

14:30 – индивидуальное многоборье, финал, мужчины

23 октября, четверг

14:30  – индивидуальное многоборье, финал, женщины

24 октября, пятница

10:00 – вольные упражнения, финал, мужчины

10:37 – опорный прыжок, финал, женщины

11:49 – конь, финал, мужчины

12:30 – разновысокие брусья, финал, женщины

13:12 – кольца, финал, мужчины

25 октября, суббота

10:00 – опорный прыжок, финал, мужчины

10:42 – бревно, финал, женщины

11:50 – параллельные брусья, финал, мужчины

12:30 – вольные упражнения, финал, женщины

13:19 – перекладина, финал, мужчины

Сборная России

Женщины: Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Лейла Васильева.

Мужчины: Даниел Маринов, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика, Алексей Усачев.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Женская сборная России по спортивной гимнастике
сборная России по спортивной гимнастике
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
расписание турниров
