Расписание чемпионата мира по спортивной гимнастике-2025 в Джакарте
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025
Джакарта, Индонезия
Расписание соревнований
19 октября, воскресенье
6:00 – квалификация, мужчины (группы 1–6) – результаты
20 октября, понедельник
6:00 – квалификация, мужчины (группы 7–8) – результаты
13:00 – квалификация, женщины (группы 1–3)
21 октября, вторник
6:00 – квалификация, женщины (группы 4-10)
22 октября, среда
14:30 – индивидуальное многоборье, финал, мужчины
23 октября, четверг
14:30 – индивидуальное многоборье, финал, женщины
24 октября, пятница
10:00 – вольные упражнения, финал, мужчины
10:37 – опорный прыжок, финал, женщины
11:49 – конь, финал, мужчины
12:30 – разновысокие брусья, финал, женщины
13:12 – кольца, финал, мужчины
25 октября, суббота
10:00 – опорный прыжок, финал, мужчины
10:42 – бревно, финал, женщины
11:50 – параллельные брусья, финал, мужчины
12:30 – вольные упражнения, финал, женщины
13:19 – перекладина, финал, мужчины
Сборная России
Женщины: Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Лейла Васильева.
Мужчины: Даниел Маринов, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика, Алексей Усачев.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.