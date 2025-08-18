Ангелина Мельникова в сентябре выступит на турнире FIG World Challenge Cup в Париже

Гимнастка Ангелина Мельникова в сентябре выступит на старте под эгидой FIG.

Турнир FIG World Challenge Cup пройдет с 13 по 14 сентября в Париже.

«Было принято решение, что в Париже будет выступать Мельникова, она настоящий боец и способна завоевать медали даже в том случае, если выступит со своими старыми программами. В Париж также поедут тренер Константин Плужников, который работает с Мельниковой , и судья Елена Редянова», – сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Мельникова – олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике. Она впервые выступит на турнире под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) после почти четырехлетнего перерыва.

