Лейла Васильева: «У меня здесь не было права на ошибку, так как выступала на одном снаряде. Но на меня этот момент никак не давил»

Лейла Васильева оценила выступление на брусьях на чемпионате мира в Джакарте.

Васильева квалифицировалась в финал на данном снаряде с пятым результатом.

«Я сегодня выступала на большом адреналине, мотивация была запредельной. Все это помогало мне сегодня. Я выступала только на брусьях, в принципе, я довольна, так как попала в финал. А дальше как сложится, посмотрим.

Да, у меня здесь не было права на ошибку, так как выступала на одном снаряде. Но на меня этот момент никак не давил, я думала только о том, чтобы сделать свои брусья.

Что касается соперниц, то все приняли нас дружно. И они сразу поняли, кто вернулся. И наше возвращение их очень порадовало, все здороваются, все хотят общаться. И даже поддерживают нас, не важно, что мы в других командах», – сказала Васильева.