  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Родионенко о травме гимнастки Глотовой: «Алена восстановилась и готовится к чемпионату России. Если она получит допуск от врачей, то выйдет выступать»
0

Родионенко о травме гимнастки Глотовой: «Алена восстановилась и готовится к чемпионату России. Если она получит допуск от врачей, то выйдет выступать»

Родионенко рассказала, что гимнастка Глотова восстановилась после травмы.

Алена Глотова ранее получила травму во время акробатической тренировки, неудачно приземлившись на прямые ноги.

«Алена восстановилась и готовится сейчас к чемпионату России. Если она получит допуск от врачей, а у нас сейчас с этим очень строго, то выйдет выступать на чемпионате страны. Но не в многоборье, а в отдельных видах», – сказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
Алена Глотова
Валентина Родионенко
чемпионат России
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Валерий Алфосов: «Не исключаю, что Маринов успеет восстановиться к чемпионату мира»
сегодня, 08:23
Виктория Листунова: «Восстановление после операции проходит хорошо. Хочется вернуться к чемпионату России и выступить хотя бы на одном-двух снарядах»
вчера, 08:06
Валентина Родионенко: «После приезда Ватанабе нам пришли отказы в нейтральном статусе, хотя он обещал. Сейчас мы ждем исполком FIG в середине июля»
44 июля, 11:45
Главные новости
Валерий Алфосов: «Не исключаю, что Маринов успеет восстановиться к чемпионату мира»
сегодня, 08:23
Ангелина Мельникова: «Для меня самое важное сейчас – полноценно вернуться на международную арену и выступать на всех крупных стартах»
сегодня, 08:12
Спортивная гимнастика. Кубок сильнейших. Рощина победила в прыжке и на брусьях, Заика – на кольцах, другие результаты
вчера, 18:32
Валерий Алфосов: «Сложно сказать, чего добьются наши гимнасты на ЧМ. Основная проблема – кого послать на этот турнир: у большинства нет нейтрального статуса»
вчера, 09:21
Виктория Листунова: «Восстановление после операции проходит хорошо. Хочется вернуться к чемпионату России и выступить хотя бы на одном-двух снарядах»
вчера, 08:06
Ангелина Мельникова: «Я продолжаю готовиться к чемпионату России и надеюсь принять участие в чемпионате мира»
4 июля, 13:06
Людмила Рощина: «Хочу выступить на этапе Мирового вызова в Париже. Потом уже буду мечтать о чемпионате мира в Джакарте»
4 июля, 12:32
Валентина Родионенко: «После приезда Ватанабе нам пришли отказы в нейтральном статусе, хотя он обещал. Сейчас мы ждем исполком FIG в середине июля»
44 июля, 11:45
Спортивная гимнастика. Кубок сильнейших. Рощина победила в многоборье, Калмыкова – 2-я
14 июля, 10:57
Немов о судействе на ЧМ: «Нашей главной задачей будет сделать свою работу без ошибок. Игра в политику и в судейство — уже дело другое»
4 июля, 08:36
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
147 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
521 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
26 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля 2024, 20:58Фото