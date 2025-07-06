Родионенко о травме гимнастки Глотовой: «Алена восстановилась и готовится к чемпионату России. Если она получит допуск от врачей, то выйдет выступать»

Родионенко рассказала, что гимнастка Глотова восстановилась после травмы.

Алена Глотова ранее получила травму во время акробатической тренировки, неудачно приземлившись на прямые ноги.

«Алена восстановилась и готовится сейчас к чемпионату России. Если она получит допуск от врачей, а у нас сейчас с этим очень строго, то выйдет выступать на чемпионате страны. Но не в многоборье, а в отдельных видах», – сказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.