Валентина Родионенко: «После приезда Ватанабе нам пришли отказы в нейтральном статусе, хотя он обещал. Сейчас мы ждем исполком FIG в середине июля»

Родионенко заявила, что приезд Ватанабэ в Россию не улучшил ситуацию с .

— Есть ли какие-то изменения в нейтральных статусах после приезда Ватанабэ?

— Ватанабэ — прошлое дело. После его приезда нам пришли отказы в нейтральном статусе, хотя он обещал. Сейчас мы ждем исполком FIG в середине июля — как они поступят с этой комиссией, которая, как мы считаем, необъективна? Как правило, отказывают лучшим.

— Тем не менее сильнейшие многоборки, Калмыкова и Рощина, нейтральный статус получили.

— Потому что их еще не знают. А кого знают — тем отказали. Они не знали, что Листунова сейчас травмирована и все равно никуда поехать не сможет, но ей отказали, — сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.