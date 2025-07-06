Валерий Алфосов: «Не исключаю, что Маринов успеет восстановиться к чемпионату мира»

Тренер сборной России не исключил, что Маринов восстановится к чемпионату мира.

Осенью прошлого года гимнаст Даниел Маринов перенес операцию на травмированных плечах.

«Маринов и другой наш гимнаст Сергей Найдин сейчас восстанавливаются и будут выступать на чемпионате России, но не в многоборье, а на трех-четырех снарядах. Тот же Маринов уже брусья делает и прыжок, чего пока нельзя сказать о Найдине. Мы их очень-очень ждем в команде.

Что касается возможности их участия в чемпионате мира, то тут все очень проблематично, к тому же у Найдина пока нет нейтрального статуса. У Маринова он есть, и я не исключаю, что Даниел успеет восстановиться к этому турниру.

Это же будет личный чемпионат мира, и можно будет выступать на отдельных снарядах. А Маринов может в вольных упражнениях выступить и в опорном прыжке тоже», – сказал старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Сириусе с 28 сентября по 5 октября, чемпионат мира – в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября.