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Валерий Алфосов: «Сложно сказать, чего добьются наши гимнасты на ЧМ. Основная проблема – кого послать на этот турнир: у большинства нет нейтрального статуса»

Российские гимнасты остаются конкурентоспособными на мировом уровне.

Об этом заявил старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

«Очень внимательно следим за тем, как выступают сильнейшие зарубежные спортсмены. Мы тщательно изучили видеозаписи недавнего чемпионата Европы, с главных азиатских стартов, даже Панамериканские игры все посмотрели.

Все изучаем, а потом рассказываем все ребятам и другим тренерам, чтобы они знали, в каком направлении нужно двигаться и где необходимо прибавить. База [сложность] программ у наших ведущих гимнастов высокая, нужно только прибавить в качестве исполнения, но и в этом компоненте мы не стоим на месте, доказательством тому является и Кубок сильнейших спортсменов.

Да, мы остаемся конкурентоспособными на мировом уровне. Но мне сейчас сложно сказать, чего добьются наши гимнасты, если они получат возможность выступить на чемпионате мира в Индонезии. У нас основная проблема – кого послать на этот турнир, у большинства российских гимнастов пока нет нейтрального статуса», – сказал Алфосов.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
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Валерий Алфосов
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
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