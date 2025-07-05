Спортивная гимнастика. Кубок сильнейших. Рощина победила в прыжке и на брусьях, Заика – на кольцах, другие результаты
Гимнастка Рощина победила в прыжке и на брусьях на Кубке сильнейших в Москве.
Спортивная гимнастика
Кубок сильнейших
Москва
Женщины
Опорный прыжок
1. Людмила Рощина (Россия) – 13,399
2. Анна Калмыкова (Россия) – 13,133
3. Ульяна Кузьменкова (Беларусь) – 12,416
Брусья
1. Людмила Рощина (Россия) – 14,633
2. Екатерина Андреева (Россия) – 14,400
3. Ульяна Кузьменкова (Беларусь) – 12,733
Мужчины
Вольные упражнения
1. Суринторнта Тикумпорн (Таиланд) – 13,933)
2. Александр Карцев (Россия) – 13,900
3. Егор Шарамков (Беларусь) – 13,833
Конь
1. Мамикон Хачатрян (Армения) – 14,900
2. Зейнолла Идрисов (Казахстан) – 14,566
3. Гамлет Манукян (Армения) – 14,300
Кольца
1. Илья Заика (Россия) – 13,733
2. Ахрорхон Темирхонов (Узбекистан) – 13,166
3. Алексей Селезнев (Беларусь) – 12,766
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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