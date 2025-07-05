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Спортивная гимнастика. Кубок сильнейших. Рощина победила в прыжке и на брусьях, Заика – на кольцах, другие результаты

Гимнастка Рощина победила в прыжке и на брусьях на Кубке сильнейших в Москве.

Спортивная гимнастика

Кубок сильнейших

Москва

Женщины

Опорный прыжок

1. Людмила Рощина (Россия) – 13,399

2. Анна Калмыкова (Россия) – 13,133 

3. Ульяна Кузьменкова (Беларусь) – 12,416

Брусья

1. Людмила Рощина (Россия) – 14,633

2. Екатерина Андреева (Россия) – 14,400

3. Ульяна Кузьменкова (Беларусь) – 12,733

Мужчины

Вольные упражнения

1. Суринторнта Тикумпорн (Таиланд) – 13,933)

2. Александр Карцев (Россия) – 13,900

3. Егор Шарамков (Беларусь) – 13,833

Конь

1. Мамикон Хачатрян (Армения) – 14,900

2. Зейнолла Идрисов (Казахстан) – 14,566

3. Гамлет Манукян (Армения) – 14,300
 
Кольца

1. Илья Заика (Россия) – 13,733

2. Ахрорхон Темирхонов (Узбекистан) – 13,166

3. Алексей Селезнев (Беларусь) – 12,766

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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