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Немов о судействе на ЧМ: «Нашей главной задачей будет сделать свою работу без ошибок. Игра в политику и в судейство — уже дело другое»

Немов высказался о возвращении российских гимнастов на международную арену.

— Недавно федерация объявила о том, что российские гимнасты снова планируют выступать на международных турнирах под нейтральным статусом. Насколько наши парни будут конкурентоспособны на чемпионате мира?

— Сейчас сложно сказать, потому что у нас давно не было таких стартов. Знаете, я когда выступал первый раз на чемпионате мира в 16 лет, у меня был первый квалификационный результат на вольных упражнениях (в финале Немов занял пятое место).

Условия хорошие, все есть — те же снаряды, на которых выступают на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. Готовимся так же, система подготовки у нас не меняется. Единственное, как они будут выглядеть на помосте и чувствовать себя там.

— Стоит ли ждать более строгое судейство в адрес нейтралов?

— Возможно. Но это будет сразу видно — у нас же субъективный вид спорта, это правда. Нашей самой главной задачей будет сделать свою работу от начала до конца без ошибок. И это будет уже результат.

Игра в политику и в судейство — уже дело другое. Потому что самое главное для спортсмена — это сделать свою задачу и работу от начала до конца, а там уже посмотрим, что будет, — сказал четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов. 

Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2025 года пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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