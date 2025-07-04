Людмила Рощина: «Хочу выступить на этапе Мирового вызова в Париже. Потом уже буду мечтать о чемпионате мира в Джакарте»

Гимнастка Людмила Рощина высказалась о победе на Кубке сильнейших в Москве.

«Эмоции сумасшедшие, я очень рада победить на таком важном старте.

Я собралась, и у меня все получилось. Здесь была серьезная конкуренция, я, конечно, волновалась. Но у меня получилось отбросить волнение в сторону и успокоиться.

Я никогда не была в Париже и очень хочу побывать там, чтобы выступить на этапе Мирового вызова, который будет в сентябре. Я очень надеюсь, что, несмотря на всю сложную ситуацию, нам удастся там выступить.

А потом уже буду мечтать, чтобы выступить на чемпионате мира в Джакарте», – сказала Рощина.