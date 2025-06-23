  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Мельникова о возможном участии в ЧМ: «Надеюсь, моя давняя мечта исполнится и в конце октября мы выступим на международной арене»
0

Мельникова о возможном участии в ЧМ: «Надеюсь, моя давняя мечта исполнится и в конце октября мы выступим на международной арене»

Гимнастка Ангелина Мельникова надеется выступить на чемпионате мира в Джакарте.

«Сейчас активно возвращаюсь в тренировочный процесс – готовлюсь к чемпионату России, который пройдет с 28 сентября по 5 октября в Сириусе.

Второй раз вхожу в форму с мотивацией, потому что, возможно, нам удастся поехать на чемпионат мира в Джакарту, Индонезию. Надеюсь, моя давняя мечта все-таки исполнится и в конце октября мы действительно выступим на международной арене.

Пока что просто усердно готовимся – это самое важное», – написала олимпийская чемпионка Токио-2020.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 19 по 25 октября.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Ангелины Мельниковой
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
logoАнгелина Мельникова
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
чемпионат России
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Олимпийская чемпионка Мельникова исполнила символический удар на регбийном матче «Спартака» и ЦСКА
1вчера, 17:08Фото
Россия подала заявку на участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике («Спорт-Экспресс»)
235 июня, 16:14
Олимпийские чемпионки Мельникова и Ступак победили на праймериз «Единой России» в своих регионах
4128 мая, 07:26
Главные новости
Никита Нагорный: «Я сейчас закончил профессиональную карьеру неофициально. Может, я еще вернусь»
121 июня, 11:02
Украинская гимнастка Никольченко о хейте за использование русского языка: «Мне пишут, какое я говно, не человек, какой ужас. Мне забыть язык, на котором я разговаривала всю жизнь?!»
12920 июня, 15:21
50-летняя гимнастка Чусовитина завоевала серебро на этапе Кубка вызова в опорном прыжке
620 июня, 14:57
Валентина Родионенко: «Больше всего возмущает и удивляет, что во многих видах спорта атлетов допускают, а у нас – тишина. Тяжело тренироваться, когда нет стимула»
519 июня, 13:17
50-летняя Чусовитина: «Я очень хочу выступить на Олимпиаде‑2028 – это моя мечта, моя цель. Но это жизнь, это спорт, поэтому посмотрим, что будет»
519 июня, 08:11
Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Борисова победила во всех отдельных видах многоборья
18 июня, 21:14
Дегтярев об уходе Канаевой и Капрановой из федерации гимнастики: «Никакой подоплеки. Сменился главный тренер, Сергаева взялась за дело»
318 июня, 14:47
Винер о включении в санкционный список Канады: «Для меня честь находиться в одном списке с таким маэстро, как Гергиев»
2018 июня, 08:12
Винер и Дюков внесены в санкционные списки Канады
3517 июня, 20:40
Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Борисова победила в многоборье, Янус – 2-я, Веренич – 3-я
117 июня, 20:17
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
147 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
521 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
26 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля 2024, 20:58Фото