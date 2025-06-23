Мельникова о возможном участии в ЧМ: «Надеюсь, моя давняя мечта исполнится и в конце октября мы выступим на международной арене»
Гимнастка Ангелина Мельникова надеется выступить на чемпионате мира в Джакарте.
«Сейчас активно возвращаюсь в тренировочный процесс – готовлюсь к чемпионату России, который пройдет с 28 сентября по 5 октября в Сириусе.
Второй раз вхожу в форму с мотивацией, потому что, возможно, нам удастся поехать на чемпионат мира в Джакарту, Индонезию. Надеюсь, моя давняя мечта все-таки исполнится и в конце октября мы действительно выступим на международной арене.
Пока что просто усердно готовимся – это самое важное», – написала олимпийская чемпионка Токио-2020.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 19 по 25 октября.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Ангелины Мельниковой
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