Ангелина Мельникова: «Я продолжаю готовиться к чемпионату России и надеюсь принять участие в чемпионате мира»
Ангелина Мельникова объяснила, почему пропускает Кубок сильнейших в Москве.
«Мы еще несколько месяцев назад вместе с Андреем Федоровичем Родионенко (тренером сборной России) решили, что мне нужно поберечься.
Я продолжаю готовиться к чемпионату России и надеюсь принять участие в чемпионате мира, который пройдет в октябре», – сказала олимпийская чемпионка Токио в команде.
Победу в многоборье у женщины на Кубке сильнейших одержала Людмила Рощина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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