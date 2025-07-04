Ангелина Мельникова: «Я продолжаю готовиться к чемпионату России и надеюсь принять участие в чемпионате мира»

Ангелина Мельникова объяснила, почему пропускает Кубок сильнейших в Москве.

«Мы еще несколько месяцев назад вместе с Андреем Федоровичем Родионенко (тренером сборной России) решили, что мне нужно поберечься.

Я продолжаю готовиться к чемпионату России и надеюсь принять участие в чемпионате мира, который пройдет в октябре», – сказала олимпийская чемпионка Токио в команде.

Победу в многоборье у женщины на Кубке сильнейших одержала Людмила Рощина.