Олимпийская чемпионка Мельникова исполнила символический удар на регбийном матче «Спартака» и ЦСКА

Ангелина Мельникова исполнила символический удар перед началом регбийного матча.

22 июня «Спартак» победил ЦСКА (17:16) в игре PARI Высшей лиги. Встречу на стадионе «Слава» в Москве посетила олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Мельникова .

«Впервые на регбийном матче! Даже с ребятами в раздевалке была перед выходом, слушала речь для настроя команды ❤️ Довольно сурово 👊» – написала гимнастка в сторис.

Перед игрой Мельникова нанесла символический удар по мячу.

«Даже высоко получилось!» – добавила она.