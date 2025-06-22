Олимпийская чемпионка Мельникова исполнила символический удар на регбийном матче «Спартака» и ЦСКА
Ангелина Мельникова исполнила символический удар перед началом регбийного матча.
22 июня «Спартак» победил ЦСКА (17:16) в игре PARI Высшей лиги. Встречу на стадионе «Слава» в Москве посетила олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Мельникова.
«Впервые на регбийном матче! Даже с ребятами в раздевалке была перед выходом, слушала речь для настроя команды ❤️ Довольно сурово 👊» – написала гимнастка в сторис.
Перед игрой Мельникова нанесла символический удар по мячу.
«Даже высоко получилось!» – добавила она.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Ангелины Мельниковой
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