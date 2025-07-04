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Даниил Новиков: «У меня пока нет нейтрального статуса, все находится в процессе. Мечтаю выступить на любых международных соревнованиях»

Гимнаст Даниил Новиков сообщил, что пока не получил нейтральный статус.

Накануне Новиков победил в многоборье на Кубке сильнейших в Москве с результатом 81,165 балла.

«Я очень рад своей победе, самое главное, что я доказал самому себе, что могу выигрывать и бороться с остальными. Здорово, что мой успех пришелся на мои первые в жизни международные соревнования, эмоции великолепные у меня.

Золото, добытое весной на перекладине на Кубке России в Новосибирске, помогло мне выиграть многоборье. Кубок сильнейших спортсменов – это очень важные соревнования для нашей молодой команды, мы друг друга поддерживали.

У меня пока нет нейтрального статуса, все находится в процессе. И я очень мечтаю выступить на любых международных соревнованиях, потому что там могу получить бесценный для себя опыт.

У меня не было в жизни до этого дня ни одного международного старта, и, конечно, мне очень хочется стать участником чемпионатов мира и Европы.

Ну и Олимпиады, конечно, я сделаю все, чтобы попасть в состав команды на Игры-2028, если у нас будет возможность там выступить», – сказал Новиков. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ТАСС
Даниил Новиков
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