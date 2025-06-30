Дмитрий Андреев сменил Андрея Родионенко на посту главного тренера сборной России по спортивной гимнастике

Дмитрий Андреев назначен главным тренером сборной РФ по спортивной гимнастике.

Об этом сообщил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Андреев сменил на этом посту 82-летнего Андрея Родионенко , который работал со сборной более 50 лет.

«Подписал приказ о согласовании на должность главного тренера сборной России по спортивной гимнастике заслуженного тренера России Дмитрия Андреева. Он высококлассный специалист с современными взглядами, но в то же время сможет обеспечить преемственность и опору на богатые традиции российской школы спортивной гимнастики.

С 2015 года Андреев работает старшим тренером по подготовке резерва сборной команды. Под его руководством российские гимнасты добились значительных успехов, начиная с призовых мест на первенстве Европы 2006 года и заканчивая серебряной медалью чемпионата мира-2013.

Как судья международной категории Дмитрий Валерьевич имеет большой опыт работы на крупнейших международных турнирах, участвовал в четырех Олимпиадах (2012-2024). С 2010 года возглавляет Всероссийскую коллегию судей.

Хочу поблагодарить за работу и выдающиеся результаты Андрея Родионенко, который перешел с должности главного тренера сборной на пост советника президента Федерации гимнастики России. Его 52-летний опыт работы в сборной будет востребован», – написал Дегтярев в телеграм-канале.