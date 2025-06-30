Валентина Родионенко о назначении Андреева: «На посту главного тренера хотелось бы видеть другую кандидатуру – более опытную»

Родионенко заявила, что хотела бы видеть более опытного тренера во главе сборной.

Сегодня главным тренером сборной России по спортивной гимнастике был назначен 47-летний Дмитрий Андреев, с 2015 года работавший старшим тренером по подготовке резерва.

Андреев сменил на этом посту 82-летнего Андрея Родионенко , который работал со сборной более 50 лет.

«Нам еще не объявили, но мы знали, что готовилась эта кандидатура. Мне сложно комментировать его назначение, потому что на посту главного тренера хотелось бы видеть другую кандидатуру – более опытную.

Андрей Федорович (Родионенко) останется работать, помогать новому товарищу», – сказала старший тренер сборной Валентина Родионенко.