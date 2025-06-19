Валентина Родионенко: «Больше всего возмущает и удивляет, что во многих видах спорта атлетов допускают, а у нас – тишина. Тяжело тренироваться, когда нет стимула»
Международная федерация (FIG) разрешает россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.
«В первую очередь, мы подавали апелляцию по поводу допуска наших спортсменов. У нас есть претензии к комиссии, которая сама сортирует, кого пускать, а кого – нет. Ждем вот ответа, надеемся, что после вступления Ковентри в должность [главы Международного олимпийского комитета] появится ясность. Пока никто ничего не знает.
Мы готовы выступать хоть завтра, все спортсмены тренируются. Но видите – допуск дали не всем. Поэтому хочется верить, что сейчас с этим вопросом разберутся. Честно говоря, больше всего возмущает и удивляет то, что во многих видах спорта мы видим, как атлетов допускают – фехтовальщиков, борцов и так далее. А у нас – тишина.
С чем это связано? Нет контактов с федерацией, судя по всему. Как ребята это все воспринимают? С надеждой. Конечно, тяжело тренироваться, когда нет стимула. Если ты допущен, то все понятно – выстраиваешь подготовку и планомерно подводишь себя к турниру. А сейчас вот такая ситуация. Но ребята все равно тренируются, держат себя в тонусе», – рассказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.