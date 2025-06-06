Дегтярев об исках в CAS от Федерации гимнастики России: «ОКР оплатил всем атлетам адвокатов. В успех этого дела верю»

Дегтярев рассказал, что швейцарские юристы защитят российских гимнастов в CAS.

В апреле Спортивные арбитражный суд (CAS) получил восемь апелляций от Федерации гимнастики России (ФГР) на Международную федерацию гимнастики (FIG) из-за отказов в нейтральном статусе.

«В гимнастике мы действительно столкнулись с ангажированной, политизированной ситуацией по допуску наших атлетов. После того, как по очевидно надуманным причинам было отказано лидерам, на общем собрании спортсменами было принято решение отказаться (от выступлений).

В этом решении нет нашего влияния или функционеров от спорта. Это решение атлетов. Оно заслуживает уважения.

Поданы иски в CAS, Олимпийский комитет России оплатил всем атлетам адвокатов. Защищать будут швейцарские адвокаты, один из них работает на ОКР, второй на Федерацию гимнастики России, сформирована целая команда, и, что важно, ее услуги оплачены.

В успех этого дела верю», – сказал министр спорта России, глава ОКР Михаил Дегтярев.